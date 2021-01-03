РИАМО - 3 янв. За минувшие сутки в столице вылечились 6114 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 645 923, сообщает московской оперативный штаб.

«В Москве за сутки выявлен 3851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Москве выявлено 824 979 случаев Covid-19.

В городе проводится масштабна вакцинация от коронавируса. Открыты 70 пунктах в городских поликлиниках. Перед Новым годом на вакцинацию от коронавирусной инфекции записалось более 100 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

3 ЯНВАРЯ

- Врач‑инфекционист объяснил снижение заболеваемости коронавирусом в РФ. Это связано с сокращением числа тестирований на новогодних праздниках.

- Еще 6114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 645 923.

- За сутки в России зарегистрировали 24 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 539 больных. В Москве - 3 851.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 откроется для новых категорий москвичей с 4 января. Это работники банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений.