РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. «Новогодние забавы» провели на Дворцовой площади в Подольске для жителей и гостей поселка Дубровицы, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В поселке Дубровицы на Дворцовой площади 2 января проходили праздничные мероприятия «Новогодние забавы», подготовленные творческим коллективом КПЦ «Южный», - сказал Боярко.

Он отметил, что в программе были песни, пляски и развлечения, которые радовали гостей.