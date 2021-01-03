РИАМО - 3 янв. Женщина-машинист впервые вышла на линию в Московском метрополитене, ею стала Мария Яковлева, передает корреспондент РИАМО.

Машинистка сейчас работает на Филевской ветке метро. Она прошла специальное обучение. Всего возможность управлять поездами в метро получили 12 женщин.

«С 1 января 2021 года в соотвествии с приказом министерства труда женщины теперь допущены к управлению (поездами - ред.) метрополитена», - сказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он добавил, что первый набор на обучение женщин-машинистов проводился только среди сотрудниц столичного метро. Второй набор также планируют провести среди сотрудниц подземки. Он не исключил, что после на обучение будут приглашать всех желающих.

По словам чиновника, обучение девушек длилось с февраля 2020 года. И, если раньше женщинам не позволялось управлять поездами из-за шума, вибрации, необходимости переключать стрелки вручную, то на данный момент таких проблем у девушек нет, так как поезда на Филевский линии одни из самых современных.

Как рассказала другая машинистка поезда Ирина Долгих, она пришла работать в метрополитен в 2003 году. Работала на одной из станций метро, а когда узнала, что открылся набор на обучение, не раздумывая пошла учиться.

«Я с детства увлекалась техникой, машинами, самолетами. У меня папа - летчик. Наверно, у нас это семейное», - сказала Долгих.

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