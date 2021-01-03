РИАМО - 3 янв. В столице за прошедшие сутки выявили 3851 случай коронавируса, с начала пандемии в городе выявлено 824 979 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

За последний день в стране выявлено 24 150 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. 504 пациента скончались. За этот же период в России выздоровело 19 847 пациентов.

С начала пандемии в России выявлено 3 236 787 случаев заражения коронавирусом. 58 506 пациентов скончались, выздоровело 2 618 882 человека.

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3 ЯНВАРЯ

- Врач‑инфекционист объяснил снижение заболеваемости коронавирусом в РФ. Это связано с сокращением числа тестирований на новогодних праздниках.

- Еще 6114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 645 923.

- За сутки в России зарегистрировали 24 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 539 больных. В Москве - 3 851.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 откроется для новых категорий москвичей с 4 января. Это работники банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений.