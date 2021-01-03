РИАМО - 3 янв. Прокуратура Московской области поручила прокуратуре Ивантеевки провести проверку в связи с нападением собак на малолетнего ребенка, сообщила РИАМО руководитель пресс-службы прокуратуры Подмосковья Наталия Григорьева.

2 января 11-летний мальчик находился во дворе частного домовладения в Ивантеевке, когда на него напали содержавшиеся там собаки. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

«Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, будет дана оценка исполнению органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - сказала Григорьева.

Она добавила, что ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом, поставлен на контроль.