РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В подмосковном Подольске разыскивают 19-летнюю девушку, которая ушла из дома четыре дня назад и не вернулась, сообщил «РИАМО в Подольске» муж пропавшей.

«Пропала Елена Асильдерова в возрасте 19 лет. 30 декабря она ушла из дома на улице Большая Серпуховская и больше не вернулась. У нее двое детей. Есть психические заболевания. Нуждается в медицинской помощи», - сказал супруг пропавшей.

Была одета в темно-серое платье до колен, черную легкую куртку и в розовые кроссовки. Ее рост 170 сантиметров, волосы черные.

«Мы обратились в полицию. Всех, кто знает о ее местонахождении, прошу сообщить по телефону: 8 (928) 537-11-63», - заключил он.