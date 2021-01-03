РИАМО - 3 янв. Онлайн-путеводитель по центральным улицам и площадям города опубликовали на портале «Узнай Москву», в маршруте отмечены 15 пунктов от Триумфальной площади до праздничной елки у Кремля, сообщается на официальном сайте мэра города.

Посетители портала также смогут ознакомиться с описанием достопримечательностей, новыми и архивными фотографиями.

«Прогулка рассчитана на 2,5 часа. У пользователя портала есть выбор: совершить ее виртуально или отправиться в путь пешком», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.

«Узнай Москву» — это интерактивный гид по достопримечательностям столицы. На нем можно найти описание более 2 тысяч исторических зданий, музеев и памятников.

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