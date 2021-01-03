РИАМО - 3 янв. Столичные жители воспользовались городскими услугами и сервисами приложения «Моя Москва» за прошлый год более 7 миллионов раз, а с начала его запуска - свыше 9 миллионов раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня приложение является важной частью городской цифровой экосистемы, и популярность его выросла в троекратном размере: в первый год работы, в 2019 году, жители получили услуги через приложение более 2,2 миллиона раз, а в 2020 году этот показатель превысил 7 миллионов», - сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Максим Алексашкин.

Он добавил, что недавно была запущена новая версия приложения «Моя Москва» 2.0, в которой услуги помогает получать голосовой помощник.

За минувший год приложение несколько раз модернизировалось. Так, был улучшен функционал для получения новостей о жизни города с портала mos.ru. Теперь важные сообщения размещены в отдельном блоке «Новости». За этот период был доработан раздел «Мои платежи». Раньше пользователи получали перечень начислений единым списком, а после обновления они фильтруются по тематике.

Москвичам в приложении стал доступен электронный единый платежный документ.

В прошлом году разработчики провели редизайн приложения. Теперь разделы расположены не на одном экране, а в разных блоках. В приложении также появились новые функции, среди которых онлайн-запись на ПЦР-тестирование, тестирование на антитела к коронавирусу, вакцинацию от коронавируса.

Мобильное приложение «Моя Москва» появилось в начале 2019 года.

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