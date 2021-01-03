РИАМО - 3 янв. Работники банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней смогут записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве с 4 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от Covid-19, с понедельника, 4 января 2021 года мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в столице в начале декабря. Еженедельно дополняется список категорий людей, которые могут сделать данную прививку. Вакцину можно получить в 70 пунктах в городских поликлиниках каждый день с 08:00 до 20:00. Привиться также можно и на новогодних каникулах.

На вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве перед Новым годом записалось более 100 тысяч человек.

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3 ЯНВАРЯ

- Врач‑инфекционист объяснил снижение заболеваемости коронавирусом в РФ. Это связано с сокращением числа тестирований на новогодних праздниках.

- Еще 6114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 645 923.

- За сутки в России зарегистрировали 24 150 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 539 больных. В Москве - 3 851.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 откроется для новых категорий москвичей с 4 января. Это работники банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений.