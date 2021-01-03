РИАМО - 3 янв. В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в Жуковском в воскресенье утром задержали и отменили 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задерживается 7 рейсов, 1 отменен. В аэропорту Шереметьево задержано 10 рейсов, 3 отменены. В Домодедове задержали 9 прилетов и вылетов, отмен нет.

По данным онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта Жуковский, там задерживается 1 рейс и 3 отменены.

За минувшие сутки в Московском регионе выпала почти четверть месячной нормы осадков. По данным на 17:00 2 января, число отмен и задержек рейсов в столичных аэропортах превышало 60 единиц.