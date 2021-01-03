РИАМО – 3 янв. Накопленные баллы в столичном проекте «Активный гражданин» теперь можно направить на поддержку благотворительных фондов, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Новые технологии управления».

«Перевести баллы можно уже 13 благотворительным организациям. Среди них «Справедливая помощь доктора Лизы», «Подари солнечный свет», «Спешите делать добро!», «Со-единение», «Котодетки» и другие», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На сайтах фондов можно посмотреть отчеты о всех перечислениях, но персональные данные не раскрывают. Участник проекта «Активный гражданин» сможет найти свой перевод по уникальному коду, который сгенерируется при отправлении баллов.

Руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко отметил, что для перевода баллов нужно оформить заказ в магазине поощрений на сайте проекта.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы запустили сервис, благодаря которому можно поддержать программы благотворительных организаций. Сделать пожертвования можно в разделе «Мои платежи». Отчет об использовании средств придет на электронную почту пользователя.

Участниками проекта «Активный гражданин» стали свыше 4,8 миллиона горожан. Они помогают определять территории для благоустройства, как нужно работать поликлиникам, МФЦ, библиотекам. Кроме того, участники проекта могут высказать свои мнения по другим вопросам. На сайте проекта есть онлайн-карта, на которой можно посмотреть изменения, которые произошли в Москве в результате голосований в «Активном гражданине».