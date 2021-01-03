РИАМО - 3 янв. На прошедших в прошлом году международных олимпиадах по химии, биологии, математике, информатике, физике, астрономии и астрофизике школьники из Москвы получили 17 наград, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«По итогам шести прошедших олимпиад московские школьники завоевали 17 медалей, из них 10 золотых. В копилке сборной России 28 медалей, более 60% из которых на счету москвичей. В прошлом году этот показатель равнялся 57%», - сообщается на сайте.

Так, в августе прошла Международная биологическая олимпиада. По ее итогам золото получили Максим Ковалев из школы № 1589 и Руслан Нагимов из университетской гимназии МГУ.

Столичные школьники — победители международных олимпиад, кроме федеральных грантов, получают денежные премии от города. Размер выплат за успехи на международных олимпиадах составляет 1,5 миллиона рублей за золотую медаль, один миллион рублей за серебряную, 500 тысяч рублей за бронзовую. За успехи на Всероссийской олимпиаде школьников выплаты составляют 500 тысяч рублей за диплом победителя и 300 тысяч рублей за диплом призера.

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