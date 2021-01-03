РИАМО - 3 янв. Утвержден график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в городских округах в январе 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Приемы будут проводиться с 10:00 до 13:00.

Приемные министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области будут работать 13 января в Егорьевске, 18 января — в Ленинском округе, 25 января — в Луховицах, 29 января — в Мытищах, а также 15 января — в Серпухове, 22 января — в Талдомском округе, 27 января — в Шаховской.

Министерство экономики и финансов будет принимать граждан 13 января во Власихе, 22 января — в Воскресенске, 25 января — в Электростали, 29 января — в Черноголовке.

Приемные Главного архивного управления будут работать в Балашихе 13 января, в Долгопрудном — 15 января, в Домодедове — 18 января, в Лыткарине — 20 января, в Молодежном — 22 января, в Лосино-Петровском — 27 января, в Краснознаменске — 29 января.

Приемные комитета по архитектуре будут принимать граждан в Клину 25 января, в Балашихе — 18 января, в Коломенском — 13, в Королеве — 15 января, в Котельниках — 29 января, в Краснознаменске — 20 января, во Фрязине — 27 января.

Приемные министерства ЖКХ будут работать в Волоколамском округе 29 января, Дмитровском округе — 18 января, в Истре — 25 января, в Красногорске — 13 января, в Солнечногорске — 20 января, в Дзержинском — 27 января, в Домодедове — 15 января.

Граждан ждут в приемных министерства здравоохранения региона в Красногорске 15 января, в Богородском округе — 13 января, в Озерах — 29 января, Павловском Посаде — 22 января, в Чехове — 27 января, в Коломенском — 18 января, а в Лобне — 20 января.