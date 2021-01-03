РИАМО - 3 янв. Уголовное дело возбудили после смерти 11-летнего мальчика от укусов собаки в подмосковной Ивантеевке, ребенок находился во дворе, пока взрослые были в доме, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Мальчик вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. В момент, когда взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе, где одна из собак причинила ему укушенные раны. От полученных повреждений мальчик скончался на месте», - говорится в сообщении.

Свидетелей данной трагедии уже допросили. Место происшествия осмотрено следователями и криминалистами.

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