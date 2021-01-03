РИАМО - 3 янв. В Москве и Подмосковье во второй половине воскресенья местами пройдет снег, максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. Ожидается облачная погода, во второй половине дня местами пройдет небольшой снег», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве в этот день составит от минус 1 до плюс 1 градуса, а в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов.

Западный ветер разовьет скорость от 4 до 9 метров в секунду, а относительная влажность воздуха будет около 80%.