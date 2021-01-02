РИАМО - 2 янв. В течение субботы в Подмосковье и столице выпало от 6 до 10 миллиметров осадков, что составляет около 24% от месячной нормы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«За день в столице выпало шесть миллиметров осадков. В области максимум за сегодня выпал в Можайске – там 10 миллиметров и Волоколамске – 9 миллиметров», - сказал собеседник агентства.

Ранее синоптики сообщали, что следующий сильный снегопад ожидается вечером 3 января.

К Рождеству в Московском регионе похолодает до минус 10 градусов.