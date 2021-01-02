РИАМО - 2 янв. В столице в 2020 году по программе реновации построили 80 домов, сейчас строят еще 170, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В программу реновации входят 5175 домов. Сама программа стартовала в августе 2017 года.

«Мы смогли выстроить график реновации вплоть до 2032 года. Но мы параллельно строим, в этом (2020-м – ред.) году 80 домов построено. В стройке еще 170», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в 2020 году столице удалось добиться еще одного необычного рекорда.

«Обычно при переселении дома по реновации большинство людей переезжает, но какая-то часть продолжает судиться. Так в этом (2020-м – ред.) году мы переселяли дом, в который все переехали в течение нескольких недель и ни одна (семья – ред.) не жаловалась. Очень качественные и красивые дома», - заключил мэр.