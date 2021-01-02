РИАМО - 2 янв. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в столице продолжалось активное развитие дорожной сети и метро, так, проходка тоннелей Большой кольцевой линии подземки завершена на 92%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом (2020-м - ред.) году почти 20 километров линии построено, мы уже прошли 92% Большой кольцевой линии – самой большой линии в мире. Продолжаем строить Троицкую линию, Солнцевскую ветку в сторону Внукова, Дмитровскую ветку, проектируем новые направления», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в прошлом году был побит рекорд по освоению ресурсов и строительству железных дорог. В столице построено почти 50 километров новых железнодорожных линий и 15 современных вокзалов на МЦД.

Также мэр напомнил, что в прошедшем году введено в эксплуатацию более 100 километров автомобильных дорог.

«Это ряд очень важных объектов, в том числе развязка на Волоколамке. В следующем году сосредоточим усилия на строительстве Южной рокады», - заключил мэр.

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