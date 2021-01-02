РИАМО – 2 янв. В субботу в столице из-за неосторожного обращения с пиротехникой пострадали два человека, с начала праздников в Московском регионе получили травмы порядка 15 человек, сообщает ТАСС.

«Вечером 2 января на Злаутоустовской улице на востоке столицы из-за неосторожного обращения с петардами два человека получили ожоги, они госпитализированы в одну из московских больниц», — сказал источник агентства в экстренных службах.

С 31 декабря в Московском регионе из-за пиротехники пострадали порядка 15 человек. В их числе – подросток в Богородском округе Подмосковья. Он находится в реанимации в больнице в Электростали.

В новогоднюю ночь в Москве пострадали более 10 человек из-за неосторожного обращения с пиротехникой. ​