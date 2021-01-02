РИАМО - 2 янв. Жители и гости Подмосковья смогут посмотреть бесплатные новогодние представления на уличном театральном фестивале «Под куполом Волшебства», который открылся в Сергиевом Посаде, это одно из событий губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Короткие спектакли и импровизации будут проходить до 7 января включительно - с 16 до 19 часов», — говорится в сообщении.

В первый день фестиваля выступили артисты сергиево-посадских театра-студии «Театральный ковчег», арт-студии «Волшебная шляпа» и московского театра светового перфоманса «Светлые лица». Зрители смогли посмотреть карнавальное шествие чудо-фигур, изготовленных из подручных материалов: матрасов, зеркал, тканей и даже палочек для суши.

Третьего января на фестивале покажут «Новогоднее Дрем шоу» московского театра клоунады «Мир лиц», 4 января - спектакль «Сон в Рождество» клоун-мим театра «Каникулы». Каждый день будут показывать пластическую сказку-интерактив «Кто в новогоднем домике живет?» артистов «Театрального ковчега».

В рамках фестиваля также пройдут музыкальные и интерактивные программы для детей и взрослых, зимние игры и рождественские колядки. На протяжении всего фестиваля работают новогодние фотозоны - можно сделать памятные снимки с полюбившимися артистами в сказочных декорациях и арт-объектах.