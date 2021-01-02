РИАМО - 2 янв. На 51-м году жизни умер один из основателей российской экономической журналистики и современных деловых коммуникаций Александр Шадрин, сообщает «Интерфакс».

«Александр Васильевич Шадрин пришел в журналистику в 1991 году, начав работать в газете «Коммерсант», где он освещал становление новой российской экономики. Там он прошел путь от репортера до руководителя отдела бизнеса», — говорится в сообщении.

Шадрин также работал в газете «Русский телеграф», возвращался на работу в «Коммерсант», где был заместителем главного редактора.

В 2002-2005 годах Шадрин возглавлял пресс-службу НК ЮКОС, затем был пресс-секретарем и директором по связям со СМИ и неправительственными организациями компании ТНК-ВР. Работал в таких компаниях, как «Стройтрансгаз», НК «Башнефть».

Последним местом работы Шадрина стала «Росгеология», он занимал там должность директора по связям с общественностью.

«Журналисты, долгие годы работавшие с Шадриным, помнят уникальное сочетание его человеческих качеств – бескомпромиссного профессионализма и теплоты, он был человеком, которому хотелось задать вопрос иногда просто, чтобы услышать его голос», — добавляется в сообщении. ​