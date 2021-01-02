РИАМО - 2 янв. Бывший начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по столице Юрий Дроганов покинул свой пост еще 4 ноября по собственному желанию, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее СМИ сообщили об отставке Дроганова, который занимал должность руководителя столичной Госавтоинспекции с 2019 года.

«Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Дроганов начал службу в органах внутренних дел в декабре 1983 года. С лета 2011 года занимал должность начальника Межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрационно-экзаменационной работы №2 ГИБДД ГУ МВД России по столице, а с осени 2014 года - начальника Межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрационно-экзаменационной работы №5 ГИБДД ГУ МВД России по городу.

В 2015 году Дроганов стал заместителем начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по столице, а в ноябре 2019 года его назначили руководителем УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Сейчас временно исполняющим обязанности начальника УГИБДД ГУ МВД России по столице является Алексей Диокин.