РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 янв. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов поздравил с Новым годом 97-летнего ветерана Веру Черепанову, сообщается в группе домодедовского отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо депутата, ветерана навестили также волонтер Виктор Новиков, начальник территориального отдела микрорайона Западный Дмитрий Негорожин, Дед Мороз и Снегурочка.

«2020 год - год 75-й годовщины Великой Победы. Мы склоняем голову перед теми, кого с нами нет, и чествуем тех, кто сегодня жив и может поведать нам об ужасах той войны, участниками которой они были. <...> Здоровья Вам, Вера Михайловна, и долгих лет жизни. С Новым годом, ветеран!» - сказал Жолобов.

Черепанова призывалась из Домодедова. Она прошла всю войну в качестве медсестры и дошла до границы с Францией.