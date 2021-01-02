РИАМО – 2 янв. Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Мария Крамарова рассказала, что на новогодних праздниках иммунитет обычно снижается, поэтому стоит употреблять продукты, богатые витаминами, например, помидоры, лимоны, яблоки, зелень, сообщает в субботу Nation News.

«Пик респираторных заболеваний приходится на январь, особенно на время после новогодних праздников. Это объясняется тем, что россияне употребляют в эти дни гораздо больше алкоголя и тяжелой пищи, чем обычно, что ослабевает иммунитет, а организм не успевает быстро восстановиться», — сказала Крамарова.

Она добавила, что теплые зимы опаснее морозов, так как люди начинают легче одеваться, больше времени проводят на улице. Из-за праздников организму зачастую не хватает для собственной защиты правильного питания, соблюдения режима сна и спортивных нагрузок.

Крамарова рекомендовала употреблять продукты, богатые витаминами А, В5, С, D, F, РР. Это такие продукты, как морковь, зелень, красный перец, яблоки, помидоры, бобовые, лимоны, орехи, шиповник, цитрусовые, облепиха. ​