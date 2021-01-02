РИАМО - 2 янв. В аэропорту Жуковский сотрудники транспортной полиции сняли с борта самолета из Нижневартовска пассажира, который неадекватно себя вел, дебошир был доставлен в отдел полиции, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УТ МВД России по Центральному федеральному округу.

«Пассажир, находясь на борту данного рейса, выражался нецензурной бранью, вел себя грубо и вызывающе, выражая явное неуважение к обществу, на замечания не реагировал. Мужчину 1974 года рождения сняли с рейса и доставили в линейное подразделение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на мужчину составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство.