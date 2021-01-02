РИАМО – 2 янв. Руководитель службы по связям с общественностью HeadHunter Александр Джабаров рассказал, что в 2021 году наиболее востребованными на российском рынке труда могут стать менеджеры по продажам, инженеры, также востребованными будут IT-специалисты, сообщает в субботу Nation News.

«Менеджер по продажам — это всегда одна из самых востребованных профессий, потому что она обеспечивает развитие любого бизнеса и является главной коммерческой функцией», — сказал Джабаров.

Он добавил, что на втором месте – инженерные профессии, на третьем – водители и таксисты, на четвертом и пятом – врачи и бухгалтеры.

Он отметил, что одними из самых популярных специальностей останутся IT-профессии, специальности в сферах продаж и логистики. ​