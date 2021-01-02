РИАМО – 2 янв. На станции Люблинско-Дмитровской ветки столичной подземки «Бутырская» на пути упал нетрезвый пассажир, из-за этого в движении поездов произошел сбой, сообщает в субботу «Интерфакс».

Ранее на центральном участке «салатовой» линии поезда курсировали с увеличенными интервалами. Затем движение восстановили, поезда вновь ходят в обычном режиме.

«Инцидент произошел около 16:40 на станции «Бутырская». Нетрезвый пассажир упал на путь до прибытия поезда, его удалось спасти», — сказал источник агентства.

Он уточнил, что на 20 минут отключали напряжение контактного рельса и прерывали движение поездов от «Бутырской» до «Окружной», чтобы достать пассажира. ​

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