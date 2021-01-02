РИАМО - 2 янв. Пассажиры в Дмитрове, Чехове, Люберцах и Подольске на новогодних каникулах смогут прокатиться на автобусах «Мострансавто», за рулем которых сидят водители в костюмах Дедов Морозов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«А вы уже прокатились в автобусе, за рулем которого Дед Мороз? Мы — да! Вы тоже можете на каникулах встретить сказочного дедушку в Люберцах, Подольске, Чехове и Дмитрове», - говорится в сообщении.

Водители одеты в праздничные красные кафтаны, на головах - красные шапки. Также все водители в защитных масках.

В прошлом году также водители некоторых автобусов «Мострансавто» наряжались в костюмы Дедов Морозов.

В субботу в Московской области идет снегопад, но общественный транспорт ходит в штатном режиме.