РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Подольские моржи 4 января будут отмечать новогодние праздники прямо в проруби в микрорайоне Южный, в частности, они планируют устроить чаепитие, заплыв и прыжки через горящее кольцо, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» Галина Пажетнова.

«Члены клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка» в Подольске отметят новогодние праздники в проруби 4 января. Мы планируем устроить чаепитие прямо в проруби, провести заплывы, прыжки через горящее кольцо, игровую программу и будем водить хороводы вокруг елки. На праздник мы приглашаем всех желающих», – сказала Пажетнова.

Мероприятие начнется в 12:00 и будет проходить на водоеме Южный на улице Молодежная, возле здания клуба зимнего закаливания «Умка».