РИАМО - 2 янв. Свыше 200 мероприятий состоится на праздниках более чем в 20 муниципалитетах Подмосковья на территории спортивных объектов, городских площадок, универсальных крытых и открытых катков и площадей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В период с 1 по 10 января 2021 года в Подмосковье проводится «Декада спорта и здоровья». Мероприятия для различных социальных групп и категорий населения, в том числе детей, пенсионеров и инвалидов, проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», - говорится в сообщении.

Четвертого января в Красногорске состоится чемпионат по хоккею Ice Street Pond Hockey 3x3, 6 января в городском округе Власиха пройдет Рождественский турнир по мини-футболу, а 7 января в Шатуре – Рождественский забег.

На территории Подмосковья функционируют 16 горнолыжных курортов в шести городских округах: Красногорск, Балашиха, Коломна, Дмитровский, Раменский округа, Серпухов. 187 лыжных трасс в городских округах Истра, Серпухов, Дмитров, Одинцово, Красногорск, Лыткарино, Сергиев Посад, Химки, Дубна и других. А также 785 спортивных площадок для катания на коньках.

«В Подмосковье созданы все условия для того, чтобы местные жители смогли провести новогодние каникулы по-спортивному. Массовые катания на льду, лыжные трассы и горнолыжные базы пользуются большой популярностью и спросом как среди молодежи, так и старшего поколения», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, около 20 тысяч жителей области проведут новогодние праздники с пользой для своего здоровья, участвуя в различных мероприятиях во время новогодних каникул.

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