РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 янв. Коммунальные службы подмосковных Котельников перевели в усиленный режим работы из-за снегопада, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности и расчистить дороги после прошедшего снегопада.

«Коммунальные службы перевели в усиленный режим работы. Сегодня на дороги и улицы города вышли более 25 единиц техники, порядка 180 дворников, также в работе задействовано 16 средств малой механизации. Работа продолжается», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в тех местах, где техника не может пройти, уборка производят вручную. Тротуары обрабатывают противогололедными материалами.



«Призываю быть аккуратными на дорогах, обо всех внештатных ситуациях сообщайте в ЕДДС округа по телефонам: 112, 8(498)742-20-00», - заключил Жигалкин.