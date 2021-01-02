РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. Трое спортсменов из Люберец стали призерами Манжосовской лыжной гонки, которая прошла в парке культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове, в соревнованиях приняли участие около 700 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Три люберецких спортсмена завоевали медали на 51-й Манжосовской гонке. По традиции Манжосовскую гонку открыли самые юные спортсмены — девочки и мальчики 2009-2010 годов рождения и младше. Для них была подготовлена дистанция в 2,5 километра. Обладателем бронзы в данном забеге стал люберецкий спортсмен Андрей Тофан», - говорится в сообщении.

Соревнования продолжили спортсмены 2007-2008 годов рождения, они боролись на такой же дистанции. Победу в гонке одержал Артем Барков, серебро – у Дарьи Ветошкиной. Ребята учатся в Спортивной школе олимпийского резерва городского округа Люберцы.

На соревнованиях присутствовали обладатель Кубка мира Александр Завьялов, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров и другие чемпионы мира и призеры олимпийских игр.