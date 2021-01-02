РИАМО - 2 янв. Первого января в Московской области родилось 117 детей, из них 58 девочек и 59 мальчиков, в регионе создана эффективная система помощи для будущих родителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В Подмосковье создана трехуровневая система эффективной, качественной медицинской помощи для будущих родителей на всех этапах. Ведут работу перинатальные центры, оснащенные современным оборудованием, возможно получение пакета необходимых при рождении ребенка документов непосредственно в роддоме», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она добавила, что родителям на выбор предоставляются подарочный набор или денежная выплата. Благодаря этому роженицы в Подмосковье чувствуют себя все комфортнее.

В новогоднюю ночь в Московской области родились 25 детей, из них 13 девочек и 12 мальчиков.

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