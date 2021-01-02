РИАМО - 2 янв. Мобильные экипажи инспекторов Госадмтехнадзора Московской области следят за ходом зимней уборки в усиленном режиме, дежурные экипажи работают в течение всех праздников, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности и расчистить дороги после прошедшего снегопада.

«Инспекторы следят за выполнением зимней уборки на всех территориях общественного пользования, особенно на маршрутах массового передвижения людей - пешеходных тротуарах, дорожках, остановках общественного транспорта, дворовых территориях», — сказал главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Он уточнил, что дежурные экипажи работают во все праздничные дни. Они также мониторят вывоз мусора с контейнерных площадок. Особенно инспекторы контролируют места массового пребывания людей, содержание детской игровой инфраструктуры.

По выявленным нарушениям принимают соответствующие меры.