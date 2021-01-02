РИАМО – 2 янв. Водителя Сергея Никифорова, который сбил насмерть фельдшера Юлия Волкова в Серпухове, арестовали на два месяца, сообщает «360».

В 5 часов утра 1 января на автомобильной дороге в Серпухове пьяный водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в сотрудника ГИБДД и фельдшера скорой медицинской помощи, оказывавших помощь пострадавшим в ДТП. Фельдшер скончался.

«Никифоров попросил отправить его под домашний арест, так как ему нужно ухаживать за мамой, которая находится на реабилитации после инфаркта. Также у виновника ДТП на иждивении есть ребенок», — говорится в сообщении.

В ходе заседания суда также выяснилось, что в отношении Никифорова ранее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но оно было закрыто из-за примирения сторон.

Никифоров в ходе заседания суда признал свою вину и раскаялся. ​