РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. Для устранения последствий сильного снегопада задействованы порядка 200 единиц специализированной техники, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности и расчистить дороги после прошедшего снегопада.

«Для устранения последствий сильного снегопада задействованы порядка 1,3 тысячи человек и 200 единиц специализированной техники», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что коммунальные службы в первую очередь приводят в порядок дороги, детские площадки, дворы, остановочные павильоны, общегородские территории. Ружицкий попросил жителей городского округа по вопросам уборки обращаться в администрацию.

«Если у вас есть вопросы или пожелания по данной теме, оставляйте их под постом на моих личных страницах в социальных сетях или отправляйте на мою личную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.