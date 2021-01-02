РИАМО - 2 янв. На 20% больше дежурных, полицейских и кинологов с собаками работают в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах в праздничные дни, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы чаще проверяем оставленные вещи и подозрительные предметы в вагонах метро, салонах автобусов, электробусов и трамваев. А пассажиров могут останавливать в зоне досмотра. Пожалуйста, отнеситесь к этим временным неудобствам с пониманием. Нам важно, чтобы ваши новогодние праздники прошли без малейшего происшествия», - говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь поездки в общественном транспорте Москвы совершили 315 тысяч человек. Самой популярной станцией ночи стала «Площадь революции», в тройке лидеров оказались «Пушкинская» и «Китай-город».

Как будет работать транспорт в Москве в новогодние праздники>>