РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. Спасатели подмосковных Люберец весь январь проводят в округе месячник «Тонкий лед», говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас».

«Ежедневно с 31 декабря 2020 в рамках проведения месячника «Тонкий лед», а также с связи с участившимися случаями гибели детей на водных объектах, спасатели 343 пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» проверяют толщину льда на водоемах, расположенных в районе выезда, и ведут профилактическую работу с любителями зимней рыбалки. ГКУ МО «Мособлпожспас», Отдел надзорной деятельности по Люберецкому и Раменскому району, РО МОО ВДПО предупреждает: тонкий лед опасен», - говорится в сообщении.

Если человек попал под лед, то ему нужно громко звать на помощь. Следует созхранять спокойствие, пока не пришла помощь. Не следует барахтаться в воде. Нужно попытаться опереться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться на лед. Взобравшись на лед, нужно двигаться лежа, пока не получится выбраться из опасного места.