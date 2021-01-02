РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Жителей подмосковного Подольска приглашают на танцевальный мастер-класс в СДК «Молодежный» 3 января, сообщается на странице «Сдк Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«Ко всем, кто уже соскучился по встречам в доме культуры «Молодежный» в одноименном поселке округа, у нас есть предложение! 3 января в 12:00 мы ждем всех желающих в гости на мастер-класс «Новогодний заводной танец» с Илоной Ильичевой. Обязательно нужно взять с собой сменную обувь, удобную спортивную одежду и улыбку. Вы получите массу новых эмоций, научитесь танцевать энергичный танец, встретите новых друзей», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится строго с учетом требований Роспотребнадзора: социальная дистанция, термометрия, масочный режим. Вход свободный.