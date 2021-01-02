РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 янв. Жители СНТ «Ручеек» подмосковных Люберец провели костюмированное новогоднее представление для детей, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель СНТ Сергей Шаманин.

«В СНТ «Ручеек», одном из самых больших садоводческих товариществах Московской области и самом крупном в Люберцах, воцарилось новогоднее настроение! В очередной раз с 2017 года инициативная группа при моей поддержке и со стороны правления организовала праздничное костюмированное представление для детей и взрослых в СНТ. Вокруг наряженной новогодней елки на свежем воздухе собралось более 130 мальчишек и девчонок разных возрастов со всего СНТ», - сказал Шаманин.

Он добавил, что дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с героями из любимого мультсериала «Фиксики» станцевали зажигательные танцы. Садоводы проводили 2020 год под зажигательный танец двух симпатичных крысок в исполнении жительниц СНТ и встретили год Быка вместе с прекрасной буренкой в исполнении также одной из жительниц.

«С 2017 года проведение новогодних праздников для жителей СНТ «Ручеек» стало хорошей и доброй традицией!

Всех садоводов и огородников поздравляем с Новым годом», - заключил Шаманин.