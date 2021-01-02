РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Праздничные новогодние программы провели для горожан на бульваре Юности и в микрорайонах Подольска в субботу, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 2 января, на бульваре Юности в Подольске состоялось новогоднее развлекательное мероприятие. Специалисты и волонтеры Дворца молодежи организовали для горожан анимационную программу. Дети смогли встретиться со сказочными героями: тетушкой Хороводушкой, лесными жителями, Снегурочкой и Дедушкой Морозом», - говорится в сообщении.

Новогодние гулянья для детей и взрослых прошли и в микрорайонах округа. Праздничные концертные номера, игры на свежем воздухе организовали и провели сотрудники учреждений культуры, учреждений по работе с молодежью, а также волонтеры.