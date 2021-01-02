РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Автомобиль вылетел в кювет с пешеходной дорожки у деревни Лаговское городского округа Подольск 1 января, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец инцидента.

«Днем 1 января в районе 14:00 или 15:00 я увидел, что автомобиль вылетел с пешеходной дорожки и находится частично в кювете. Эта дорожка идет от деревни Лаговское до «Пятерочки», — сказал очевидец.

Отечественный автомобиль съехал с дорожки передней частью. Подробности инцидента неизвестны.