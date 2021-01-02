РИАМО - 2 янв. В канун Нового года с 31 декабря на 1 января жители Подмосковья оставили более 8,6 тысячи вызовов Московской областной станции скорой помощи, что на 1,6 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Он добавил, что отличительной чертой вызовов в новогоднюю ночь является то, что в это время большинство из них связано с различными травмами, чрезмерным употреблением алкоголя и различными происшествиями.
В новогоднюю ночь с 00:01 до 06:00 в Московской области родилось 25 детей, среди них 13 девочек и 12 мальчиков, больше всего детей родилось в Видновском перинатальном центре.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии