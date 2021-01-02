РИАМО - 2 янв. Суд взял под стражу обвиняемого в убийстве молодого человека в Зеленограде, преступление произошло 30 декабря рядом с подъездом жилого дома, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

Вечером 30 декабря рядом с подъездом жилого дома, расположенного в Зеленограде, обвиняемый нанес колото-резаное ранение молодому человеку в области левого подреберья и скрылся. Потерпевшего госпитализировали, после чего он скончался.

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в кратчайший срок установлен и задержан местный житель 1961 года рождения. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение», - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.