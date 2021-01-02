РИАМО - 2 янв. Поезда вновь ходят в обычном режиме на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее на данном участке поезда ходили с увеличенными интервалами из-за человека на пути.

До этого сбой в движении поездов происходил 1 января на участке от станции «Котельники» до «Жулебино». Причиной сбоя также оказался человек на рельсах.

По интенсивности движения, надежности и объемам перевозок Московский метрополитен стабильно занимает 1 место в мире.