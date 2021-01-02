РИАМО - 2 янв. Интервалы движения поездов увеличены на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена вечером в субботу, сообщается в Telegram-канале «Metro Operativno».

Причина задержки - человек на пути.

«Пожалуйста, будьте осторожны и соблюдайте правила пользования метро», - говорится в сообщении.

1 января еще один сбой в движении поездов произошел на участке от станции «Котельники» до станции «Жулебино». Причиной сбоя также оказался человек на рельсах. Погибла женщина.