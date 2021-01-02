РИАМО - 2 янв. В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также в Жуковском в субботу вечером задержали и отменили 61 рейс, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Снегопад накрыл Московский регион. За сутки ожидается выпадение 10% месячной нормы осадков.

В аэропорту Внуково задерживаются 16 рейсов. В аэропорту Шереметьево также задержано 5 рейсов. В Домодедове задержали 38 прилетов и вылетов, отменен 1.

По данным онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта Жуковский, там задерживается 1 рейс.

В регионе из-за опасности гололеда объявлен «желтый» уровень погодной опасности.