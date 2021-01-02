РИАМО - 2 янв. В столице и Подмосковье до 12 часов 4 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей.

В Московском регионе 3 января будет облачно, местами пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Ночью будет минус 4 – минус 2 градуса, днем — минус 2 – 0 градусов. 4 января также прогнозируются гололедица, снег. Температура ночью и днем составит минус 2 – 0 градусов.