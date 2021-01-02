РИАМО - 2 янв. В субботу в Подмосковье и столице прошел сильный снегопад, следующий значимый снегопад ожидается вечером 3 января, сообщается на сайте «Метеовести».

«В общем в Москве выпадет (в субботу – ред.) до 5 миллиметров осадков (до 10% месячной нормы), а, значит, подтаявший накануне снежный покров подрастет с 12 до 15 сантиметров. При этом столбики термометров продолжат колебаться около нулевой отметки, снег будет липким», — говорится в сообщении.

Окончательно снегопад должен прекратиться ближе к ночи на 3 января. Похолодает до 0 – минус 5 градусов. Следующие значимые снегопады ожидаются вечером 3 января.

На новой неделе похолодает, и к 6-7 января в регион придут умеренные морозы с небольшим снегом. Ночью будет минус 10 – минус 5 градусов, днем — минус 7 – минус 2 градуса.