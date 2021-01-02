РИАМО - 2 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Владимира Коренева, сообщается на сайте столичного градоначальника.
Коренев скончался из-за коронавирусной инфекции.
Он добавил, что за время преподавательской деятельности Коренев воспитал плеяду актеров, которые продолжают дело мастера.
«Светлая память о Владимире Борисовиче Кореневе навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников», - сказал столичный градоначальник.
Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе. На выпускном курсе сыграл роль в фильме «Человек-амфибия», которая принесла ему широкую известность.
Также снимался в фильмах «Дети Дон Кихота», «Освобождение», «Много шума из ничего», «Рудин», «Криминальный талант» и других.
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