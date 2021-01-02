РИАМО - 2 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Владимира Коренева, сообщается на сайте столичного градоначальника.

Коренев скончался из-за коронавирусной инфекции.

«Ушел из жизни выдающийся актер и педагог, оставивший большой след в отечественном искусстве. Обладая огромным талантом и обаянием, Владимир Борисович Коренев сыграл десятки романтических, драматических и других ярких ролей, которые завоевали сердца миллионов зрителей и вошли в золотой фонд театра и кино», - написал Собянин.

Он добавил, что за время преподавательской деятельности Коренев воспитал плеяду актеров, которые продолжают дело мастера.

«Светлая память о Владимире Борисовиче Кореневе навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников», - сказал столичный градоначальник.

Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе. На выпускном курсе сыграл роль в фильме «Человек-амфибия», которая принесла ему широкую известность.

Также снимался в фильмах «Дети Дон Кихота», «Освобождение», «Много шума из ничего», «Рудин», «Криминальный талант» и других.